Salerno, Provincia al lavoro per riaprire biblioteca

Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’interrogazione presentata dal Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, approda all’attenzione del governo nazionale quello che è diventato un vero e proprio caso relativo alla chiusura dellale in via Valerio Laspro a. Ma mentre il rappresentante di Fratelli d’Italia chiede di verificare se ci siano responsabilità dell’amministrazionele, il delegato alla cultura, Francesco Morra fa sapere che Palazzo Sant’Agostino sta cercando di valutare una stima, in termini economici, degli interventi necessari ain tempi brevi la struttura.La vicenda è scaturita da un esposto anonimo che lo scorso 4 settembre è stato inviato all’Asl, al Comune died anche ai carabinieri del nucleo antisofisticazione nel quale venivano denunciate carenze dal punto di vista igienico sanitario ed anche strutturale.