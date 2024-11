Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati, da settembre 56 violazioni: “Ora situazione migliorata”

Ravenna, 18 novembre 2024 – Cinquantaseia partire dal primoscorso. Trentatrè di queste sono state accertate tramite fototrappole, le altre tramite rilevazione diretta o per mezzo di telecamere degli agenti della Polizia locale di Ravenna. Continuano i controlli per combattere il fenomeno degli abbandoni dinel centro storico della città e nel forese con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema. Per quanto riguarda episodi di rilevanza penale, al momento sono in essere accertamenti per via Abe Steiner, dove tra l’altro è presente una stazione ecologica di Hera, e per via Trieste a Marina di Ravenna. “Adesso la– spiega Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega alla Polizia locale – ma restano criticità, soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica.