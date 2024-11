Il Gladiatore 2 conquista il botteghino italiano debutto da 36 milioni di euro

Movieplayer.it - Il Gladiatore 2 conquista il botteghino italiano, debutto da 3,6 milioni di euro

più che convincente per il sequel de Il, gli sforzi di Ridley Scott e il talento di Paul Mescal premiati dal pubblico. Fugato ognicon l'ottimode Il2 al box office. Una cifra di tutto rispetto, 3,6diraccolti nelle 510 sale in cui il film è stato distribuito - con una media di oltre 7.000a sala - e 460.000 presenze (dati Cinetel) decretano il successo del sequel firmato da Ridley Scott che riporta gli spettatori nell'arena del Colosseo per assistere agli spettacolari scontri tra gladiatori. In attesa delin Nord America, la pellicola si conferma già uno dei migliori incassi internazionali di sempre per Ridley Scott. Molto bene anche Il ragazzo .