Tvpertutti.it - Aldo Palmeri UeD choc: «Perché sedurla se puoi sedarla?». Video rimosso

, ex tronista di Uomini e Donne, è al centro di un'accesa polemica a seguito di unpubblicato su TikTok per promuovere il suo locale, il Keep Up di Catania. Con una strategia di comunicazione che ha fatto discutere,ha caricato un contenuto intitolato "Come conquistare una donna", ma il messaggio veicolato ha sollevato una valanga di critiche, facendo indignare gli utenti dei social.Nel, Palmieri esordisce con una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: "quando? Falla bere, falla bere bene." Proseguendo con toni ironici, ha aggiunto: "Portala qui, falla bere, e con due drink sei a posto. Ma lei è già tua". Un contenuto che, secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, era evidentemente pensato per essere ironico, ma che ha colpito nel segno nel modo sbagliato.