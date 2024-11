Quifinanza.it - Sul prezzo dell’oro pesa l’effetto Trump, perché il metallo giallo cala per la prima volta

Leggi su Quifinanza.it

I mercati hanno risposto positivamente all’elezione di Donalda 47° presidente degli Stati Uniti d’America, soprattutto per quanto riguarda industrie e Bitcoin. A gongolare è soprattutto Elon Musk, i cui asset si sono impennati garantendogli un guadagno di 13 miliardi di dollari in un solo giorno dalla vittoria di.Ma c’è un mercato che ha risentito negativamente del: è quello, che ha registrato una frenata di quasi il -7% dopo anni di crescita continua.Deutsche Bank certifica che la performance delprezioso è stata la peggiore rispetto ad almeno altre 13 finestre elettorali presidenziali americane. Le ragioni alla base di questo trend sono diverse.La ricettarassicura i mercati“Le persone si interessano davvero all’oro solo quando nient’altro funziona“, ha dichiarato Rob Haworth, direttore senior della strategia di investimento presso Us Bank.