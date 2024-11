Gaeta.it - La XXII edizione di “Corriamo al Tiburtino” attira oltre 1000 partecipanti nella capitale

Facebook WhatsAppTwitter Ladella corsa podistica “al” si è svolta con grande successo nel IV Municipio di Roma, coinvolgendoatleti provenienti da tutta lae dai suoi dintorni. Questo evento, una tradizione consolidata per gli appassionati delle corse su strada, ha visto i concorrenti sfidarsi su un tracciato di 10 chilometri che attraversa i quartieri di Colli Aniene eIII. Una giornata di sole ha accolto i, rendendo l’atmosfera ancora più festosa e partecipativa.Un evento riconosciuto per la sua organizzazioneLa manifestazione ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico e degli atleti non solo per il numero di, ma anche per l’ottima organizzazione. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha espresso il suo plauso agli organizzatori, dedicando un elogio speciale a Tommaso Colapietro, fondatore e principale sostenitore dell’evento.