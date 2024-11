Inter-news.it - Italia perde partita e primo posto con la Francia! 6 dell’Inter dentro

L’con il risultato di 3-1 contro lae abbandona così ildel girone nella Lega A della UEFA Nations League. SCONFITTA – L’ha perso contro laper 3-1. Ha perso conseguentemente ildel girone di Lega A della UEFA Nations League. Doppia sconfitta per gli azzurri, che non riescono a tenere nemmeno lo svantaggio di un gol che sarebbe stato utile per tenere la testa della classifica. Adrien Rabiot è il mattatore della sfida di San Siro. Dopo appena due minuti è proprio l’ex Juventus a segnare la prima rete con un colpo di testa perfetto sul secondo palo. Ha raddoppiato in seguito Lucas Digne, aiutato anche dal legno. Il terzino ha tirato un calcio di punizione finito sulla traversa, che però ha portato la palla a sbattere sulla schiena di Guglielmo Vicario e finire in rete.