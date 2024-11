BJK Cup 2024 Swiatek stende la Repubblica Ceca | sarà la Polonia a sfidare l’Italia in semifinale

Leggi su Sportface.it

La Polonia è la seconda semifinalista della Billie Jean King Cup e il merito è in gran parte di Iga Świątek. Il confronto con la Repubblica Ceca era infatti iniziato in salita, con Magdalena Frech (preferita ad un'esausta Linette) che si era inchinata a Marie Bouzkova con il punteggio di 6-1 4-6 6-4. A ristabilire la parità ci ha pensato però la numero 2 del mondo, che a faticato ha piegato Linda Noskova con lo score di 7-6 4-6 7-5. Sull'1-1, è stata ancora Świątek a scendere in campo per il doppio decisivo – iniziato passata la mezzanotte – al fianco di Katarzyna Kawa. Nonostante dall'altra parte della rete ci fosse la numero 1 al mondo, Katerina Siniakova, affiancata da Bouzkova, il successo è andato alle polacche per 6-4 6-2.