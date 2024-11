Bergamonews.it - Molte Fedi, a Sant’Agostino incontro con Marco Tarquinio

Bergamo. Dopo l’Africa e l’area indo-pakistana,sotto lo stesso cielo approfondisce lo status della democrazia in Europa. Lo farà con, già direttore di Avvenire e attualmente europarlamentare, venerdì 15 novembre alle ore 20.45 presso l’Aula Magna di.“L’8 e il 9 giugno sono stati uno spartiacque per l’Europa – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Ci siamo risvegliati con un’Unione Europea più nazionalista e con diversi ribaltoni. Lo scacchiere internazionale, oltre ad essere in continuo mutamento, continua a presentare all’Europa alcuni nodi da sciogliere: la posizione sulla guerra in Ucraina e in Medioriente, i provvedimenti in merito alle politiche migratorie, il punto della situazione sull’Agenda 2030 anche in occasione della rielezione di Donald Trump negli USA.