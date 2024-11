Gaeta.it - Protesta studentesca a Genova contro le politiche del governo Meloni e la richiesta di un centro antiviolenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una manifestazione di studenti ha animato ildinella mattinata di oggi, attirando l’attenzione su temi caldi come la sicurezza pubblica e ledel. Tra le principali richieste dei partecipanti, l’apertura di unall’interno dell’Università di, supportata anche da due studentesse che si erano incatenate in segno di. L’evento ha visto la partecipazione di diversi gruppi e correnti di pensiero, riflettendo le preoccupazioni di una parte significativa della popolazione giovanile.Dettagli della manifestazioneIl corteo, intitolato “NoDay –guerra, repressione e sfruttamento“, ha avuto come tema centrale una ferma opposizione al disegno di legge 1660, proposto dal, che riguarda la sicurezza pubblica.