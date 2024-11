Usa, ai repubblicani il controllo del Congresso, ma la vittoria è risicata. Cosa potrà fare Trump (e cosa no) grazie alla «tripletta

Leggi su Open.online

Casa Bianca, Senato e ora anche la Camera. È unatotale quella ottenuta da Donaldalle presidenziali del 5 novembre, con il partito repubblicano checontare suldi tutte e tre le istituzioni al cuore di Washington. La conquista dello Studio Ovale è scattata automaticamente con ladicontro Kamala Harris, ildel Senato era già in cassaforte poco più tardi, mentre la certezza matematica di avere la maggioranzaCamera è arrivata solo nelle scorse ore. A spoglio ancora in corso, ipossono contare su 218 deputati, ossia la soglia minima necessaria per avere la maggioranza nella camera bassa di Capitol Hill. Anche se restano ancora nove le sfide senza un chiaro vincitore.La «» deiLa conquista di Casa Bianca, Camera e Senato viene definita dai media americani «trifecta», traducibile in italiano con «».