Gaeta.it - Professionisti sanitari: nuove opportunità di lavoro grazie alla deroga al vincolo di esclusività

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente webinar organizzato da Consulcesi Club ha chiarito le novità riguardanti la libera professione per gli operatori, in particolare infermieri e fisioterapisti, del Servizioo Nazionale . L’incontro ha esplorato la normativa che consente di esercitare attività lavorative oltre il normale impiego, affrontando le sfide comuni deiin cerca di autorizzazioni.Normativa ediSecondo quanto stabilito dall’art. 1 del DL 34/2023, gli operatoriche operano nel SSN possono intraprendere attività di libera professione, ma con alcune condizioni. Lavorare come liberiè possibile solo al di fuori delle ore die con preventivo consenso del datore. Questo iter, definito “aldi”, è valido fino al 31 dicembre 2025.