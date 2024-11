Liberoquotidiano.it - Parenzo, l'ultima sceneggiata contro Meloni: cosa piazza sul tavolo (anche Renzi lo sfotte) | Video

"Ogni giorno lei ha qualdi nuovo sul", "E' oggettistica".Matteonon può trattenersi dal fare ironia sulle trovate scenico-politiche di David, che ha trasformato lo studio di L'aria che tira, su La7, in un teatrino folkloristicoGiorgiae il governo di centrodestra. Dopo i vari countdown sulla premier o i cartonati, oggi tocca a tre scimmiettete sulla scrivania al centro dello studio. Si parla di Elon Musk e dell'attacco di Mister X ai giudici italiani che hanno bloccato il trasferimento di migranti in Albania. "Partiremo dal richiamo di Sergio Mattarella a Musk, nelle 24 ore di silenzio del governo c'è voluto il suo intervento". Da qui, spiega, "nessuno si offenda per la metafora del non vedo, non sento e non parlo".