Maxi evasione dell'Iva, così mafia e camorra lavavano soldi sporchi

Tempo di lettura: 6 minutiI magistrati degli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea hanno scoperto una organizzazione criminale, con legami con lae la, che avrebbe messo a segno unaper centinaia di milioni di euro. Eseguite 47 misure cautelari personali e sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni. Ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali aggravate dal metodo mafioso.Agli indagati i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Oggetto dell’inchiesta è unaintracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e il riciclaggio dei profitti illeciti conseguiti.