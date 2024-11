Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-1, Nations League calcio in DIRETTA: Tonali segna la rete che vale vittoria e qualificazione

22.45 Grazie di averci seguito e appuntamento al prossimo!22.43 Bene l'esordio di Rovella da regista, anche l'ingresso in campo di Locatelli nella ripresa. Dalare il primo gol in azzurro di. Il pareggio della Francia contro Israele, regala la possibilità all'di conquistare il primo posto nel girone con un solo punto proprio contro i transalpini nella sfida di domenica sera.22.41che vince con un grande primo tempo, mentre nel secondo tempo soffre le incursioni delche vengono comunque ottimamente contenute dalla difesa azzurra.93? Finisce la partita,0-1, l'supera il turno della.92? Ultimo minuto di partita.90? Ci saranno tre minuti di recupero.88? Kean non controlla in area di rigore.