Lettera43.it - Eva Longoria lascia gli Usa: «Con Trump sarà un posto spaventoso»

Leggi su Lettera43.it

Dopo America Ferrera, anche Evaha deciso dire gli Stati Uniti a seguito della vittoria di Donaldalle presidenziali. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato Gabrielle Solis in Desperate Housewives, ha raccontato all’Hollywood Reporter di essersi trasferita con la sua famiglia in Messico – di cui è originaria – e in Spagna. «Questo capitolo della mia vita è concluso», ha detto la diva. «Già prima della pandemia, l’atmosfera stava cambiando». È stato però il trionfo del tycoon a far traboccare il vaso. «È un criminale condannato che vomita così tanto odio, è scioccante che lui possa ricoprire la più alta carica», ha aggiunto, di recente su Disney+ con Only Murders in the Building 4. «Se manterrà le sue promesse, gli Usa saranno un. Io sono una privilegiata, perché posso scappare: per molti americani non è così e saranno bloccati in questo mondo distopico».