El Paìs cazzia l'Alcaraz politico: "Credono che tu sia come Maradona, ma non sai niente"

Carlos Alcaraz ha fatto una strana incursione in politica, da Torino mentre gioca le Finals. Ha fatto un video ricordando le vittime dei nubifragi che hanno colpito la Comunità Valenciana e nel farlo ha pubblicamente ringraziato Ángel Gaitán, il noto “Meccanico di Tiktok”, un influencer spagnolo che si è dedicato ad aiutare le vittime delle inondazioni di Valencia, ma che allo stesso tempo è sotto i riflettori dei media per le sue dichiarazioni sulla gestione della crisi umanitaria da parte di politici e Ong.Carlos Alcaraz manda un mensaje de apoyo a Ángel Gaitán. pic.twitter.com/IPbVKiwdSm— Capitán Gral de los Tercios/Virrey de las Américas (@capTercio) November 10, 2024El, per penna di Rafa Cabeleira, lo. “La cosa più difficile dell’essere una star dello sport, un vero patriota e anche un ragazzo di 21 anni con la bocca di un eroe mediterraneo è che tutti si aspettano qualcosa da te.