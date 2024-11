Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Serie D. La Cittadella finisce subito in dieci. Il Lentigione ringrazia e si qualifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Leonardi, Gandolfi, Andreotti (23’st Pucci), Teresi, Borsari, Panfilo (27’st Mandelli), Martey (15’st Sardella), Pezzani, Sala, Orlandi (37’st Prandi), Rovatti (34’st Mollicone). A disp.: Rosa, Rossi. All. Salmi: Delti, Cortesi, Manzotti (19’st Luppi Bianchini), Bocchialini, Piccioni, Manco, Bonetti (37’st Baratta), Grieco, Martini (1’st El Adnani), Nappo (1’st Cabassa), Frimpong (14’st Ferrari). A disp.: Zovi. All. Cassani Arbitro: Pascale di Pistoia Reti: 10’ Bocchialini, 45’st Grieco Note: espulso al 34’ Sala, ammoniti Salmi, El Adnani Sul campo neutro di Budrio (San Damaso era indisponibile), lasaluta nei 32esimi ladiD, battuta 2-0 dalche sfiderà (stavolta al campo ’Allegretti’) anche domenica in campionato.