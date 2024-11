Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: nuovi nomi per centrocampo e difesa

Sono due i reparti su cui da tempo si concentra ildel: il centocampo e la, in particolare sulla corsia di sinistra. Secondo esperti e semplici tifosi, infatti, sono proprio quelle le zone in cui i rossoneri hanno gli uomini contati e su cui serve intervenire. Nel ruolo di terzino sinistro c’è praticamente il solo Theo Hernandez, alle prese peraltro con un rinnovo più complicato del previsto, in assenza del quale giocherebbe uno fra Terracciano, non fra i preferiti di Fonseca, Bartesaghi, che si trova più a suo agio al centro della, e Jimenez, un giovane con poca esperienza alle spalle.In mezzo al campo, invece, ci sono 3 giocatori (Musah, Reijnders e Fofana, con Bennacer che rientrerà in condizioni da definire non prima di febbraio 2025) per due slot.