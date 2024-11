Biden riceve Trump alla Casa Bianca | La transizione sarà ordinata

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 14 novembre 2024 – Il presidente degli Stati Uniti Joeha ricevuto il presidente eletto Donald: il tycoon ha dunque rimesso piede3 anni e mezzo dopo l’ultima volta. Questo incontro, pur radicato nella tradizione americana, si è rivelato straordinario per il contesto in cui si è svolto, dato che questa scena non si vedeva da tempo., infatti, non ha mai riconosciuto la vittoria diai suoi danni nel 2020, urlandofrode elettorale. Una campagna culminata con il drammatico assalto di Capitol Hill. Dunque, anche ciò che dovrebbe essere una formalità, diventa una notizia.: sorrisi, strette di mano e rimandi al passatoCon un sorriso e una stretta di mano,ha voluto inviare un messaggio chiaro non solo popolo americano, ma anche allo stesso: ladi poterepacifica, sottointendendo a quanto accaduto nel 2020-2021.