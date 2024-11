Gaeta.it - Vicenza: Fiamme Gialle scoprono erogazioni indebitate per 350.000 euro nel reddito di cittadinanza

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione condotta dalledel Comando Provinciale di, sono emerse irregolarità significative relative all’erogazione deldi. Gli inquirenti hanno identificato abusi per un ammontare di circa 350.000e hanno denunciato 46 individui coinvolti. Le indagini hanno rivelato situazioni di illegalità che hanno permesso ai beneficiari di ricevere prestazioni a cui non avevano diritto, minando così il sistema di welfare.Le modalità di frode scoperteGli investigatori hanno messo in luce diverse manovre illecite utilizzate dai richiedenti per ottenere ildi. Una delle principali irregolarità riguarda l’omissione di variazioni nello stato occupazionale. Alcuni beneficiari non hanno aggiornato gli archivi riguardo ai cambiamenti nel loro lavoro, continuando quindi a ricevere un sostegno economico non meritato.