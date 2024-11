Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni: Rossella lascia Napoli?

Graziani potrebbe cambiare vita durante le prossime puntate di Unal. La giovane dottoressa, infatti, come si evince dalledella soap opera di Rai 3, comincerà a riflettere sulla possibilità dire per un po'. Ricordiamo che la Graziani, di recente, ha conosciuto il primario che ha preso ildi Luca De Santis, ossia Daniele Fusco. Quest'ultimo ha subito focalizzato la sua attenzione sue le ha prodi collaborare con lui ad una ricerca scientifica internazionale. La ragazza, dopo averne parlato con Michele e Silvia, i quali le hanno consigliato di accettare, ha iniziato a collaborare con il suo primario.La Graziani, però, si è subito pentita della sua scelta in quanto Fusco le ha rivolto delle molestie che l'hanno spinta ad affrontarlo con fermezza.