Terremoto in Italia | un’altra scossa sempre li

La terra trema ancora e lo fa lì, in Campania. Unadidi bassa intensità è stata registrata nel cuore della notte con epicentro in mare. Sono 6.138 gli eventi tellurici registrati fino ad oggi da parte dell’INGV.Leggi anche: Incredibile tromba d’aria in: attimi di pauraLeggi anche: Aereo colpito da una turbolenza estrema: diversi feriti a bordoI sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 2,11 di questa notte unadi magnitudo 1.8 con epicentro in mare tra Arco Felice e Lucrino nei pressi del parco sommerso ad una profondità di 2,6 chilometri. La sala di Napoli dell’Ingv dall’inizio dell’anno ad oggi ha registrato nei Campi Flegrei 6.138 eventi tellurici la maggior parte dei quali dí bassissima magnitudo.