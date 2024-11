Ilgiorno.it - Edilizia, la patente a punti rivoluziona il settore

Di recente neldell'è partita una rivoluzione che pone al centro di tutto la sicurezza. Una rivoluzione che è scattata dal 1° ottobre e che consiste in una vera e propriaobbligatoria per le aziende che operano nei cantieri temporanei. Una misura che si estende non solo a tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche a tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri. Va però aggiunto che l'INL ha pubblicato le prime Faq per chiarire alcune questioni, precisando che sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Ma come funziona? In parole povere le aziende avranno unacon un punteggio di 30 crediti iniziali attribuiti al momento del rislascio del documento ormai necessario alle imprese e agli autonomi per operare e il punteggio massimo sarà di 100 crediti, di cui faranno parte altri 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.