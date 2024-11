Zonawrestling.net - WWE: I Wyatt Sicks subiscono un vero pestaggio durante Raw

restano una delle fazioni più pericolose in WWE, e tutti sono curiosi di scoprire quale sarà la loro prossima mossa. Dopo aver rapito The Miz la scorsa settimana, tutto è possibile per la stable nata dalla visione di Bray. RAW si è svolto la notte scorsa alla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan, e ierano presenti, ma non si sono limitati alla solita apparizione inquietante.La stable Final Testament ha affrontato The Miz nel backstagelo show. The Miz ha detto di essere appena uscito dall’ufficio del GM Adam Pearce, poiché ha presentato il preavviso per una pausa. Karrion Kross non si è fermato lì, dato che voleva sapere dove fossero i.Iun duroa RAW, ma non sono ancora sconfittiKross ha trascinato The Miz sul ring per provocare ie farli uscire allo scoperto.