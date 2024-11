Gaeta.it - Un violino di vetro: un evento musicale esclusivo al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo della musica e della liuteria si unisce in unimperdibile presso ildi Roma. Sabato 16 novembre alle ore 17:30, grazie alla partnership con la BCC di Roma e le associazioni culturali Chitarra In e Harmonia Coeli, avrà luogo un incontro unico, dedicato alla celebrazione del. Questooffre l’opportunità di esplorare la storia, il suono e la maestria artigianale che si celano dietro unopiù affascinanti.Il duo Paganini e la magia della liuteriaL’vedrà protagonisti il Duo Paganini, composto dal Maestro Francesco Cappelletti ale dal Maestro Gabriele Curciotti alla chitarra. I due musicisti porteranno il pubblico in un viaggio sonoro, accompagnati dal liutaio Mathias Menanteau.