Omicidio Giulia Tramontano la sorella contro la difesa di Impagnatiello | Parole offensive è stato come vederla morire di nuovo

Milano, 12 novembre 2024 – “Per i familiari dipresenti in aula ieri, assistere al processo per il suouna seconda volta”. È quanto si legge in una storia Instagram condivisa da Chiaradella 27enne uccisa con 37 coltellate dal fidanzato, e dagli altri familiari all'indomani della discussione del processo a carico di Alessandropervolontario pluriaggravato., chiesto l’ergastolo per Impagniatiello: è la malvagità travestita da normalità “Ledellasono risuonatee insensibili, definendo l'atroce atto compiuto dall'assassinoun 'grave gesto’,se si trattasse di un banale errore, una marachella, e non di un crimine efferato. La- continua - ha affermato che, se l'assassino fosseun 'vero stratega’, avrebbe 'buttato il corpo’ dise si stesse parlando di immondizia, senza alcun rispetto per il valore di una vita umana.