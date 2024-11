Metropolitanmagazine.it - Il teaser del 2025 di Disney+: da The Bear stagione 4 alla stagione 2 di Andor, tutto quello che rivela per il prossimo anno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La fine dell’si avvicina e la Disney sta preparando il pubblico alle serie TV delcon uno speciale videoche mostra in anteprima la quartadi “The“, la secondadi “”, ” Alien: Earth”, “Chad Powers” e molto altro. Ilinizia con alcune riprese della prossima quartadi “The”, con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach e altri. E anche “Alien: Earth” dello scrittore e regista Noah Hawley ottiene le prime immagini, complete di uno xenomorfo che sbava acido e alcuni soldati futuristici. La secondadella serie di “Star Wars” “”, con Diego Luna nel ruolo del suo personaggio di “Rogue One”, Adria Arjona e Stellan Skarsgard. Così come la secondadi “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” e un’anteprima della prossima versione del secondo romanzo dell’autore Rick Riordan, “The Sea of ??Monsters”.