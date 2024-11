Mistermovie.it - Mister Movie | Venom 3 Domina il Box Office del Veterans Day: battuti i nuovi film al cinema

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il terzo capitolo della saga,: The Last Dance, diretto da Kelly Marcel e interpretato da Tom Hardy, continua are il botteghino statunitense, mantenendosi al primo posto per il terzo weekend consecutivo. Sebbene la critica abbia accolto ilin modo variegato, il pubblico americano continua a supportarlo, come dimostrano i solidi incassi IMAX, che hanno raggiunto i 10 milioni di dollari complessivi, evidenziando l’appeal del franchise nei formati premium.: The Last Dance si Conferma in Cima al BoxNel weekend delDay,3 ha registrato incassi pari a 16,2 milioni di dollari, segnando una riduzione del 37% rispetto al fine settimana precedente, secondo quanto riportato da Deadline. Questo risultato ha portato il totale nazionale dela 114,8 milioni di dollari.