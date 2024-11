Ilgiorno.it - Impianti fotovoltaici. Il manuale che mancava firmato da un valtellinese

GROSOTTO (Sondrio) Un testo importante, anche perché, di fatto, va a colmare un vuoto. "Negli ultimi dodici anni sono usciti diversi manuali, questo però può considerarsi il primo, da quando il panorama normativo si è consolidato", conferma l’autore, l’ingegnere elettrotecnicoDario Da Prada, 54 anni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio dal 1998. Suo il volume ““ (edizioni Prima, 40 euro, 230 pagine) uscito per il Cei (Comitato elettrotecnico italiano). "L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso alle informazioni tecniche riguardanti la progettazione e l’installazione a regola d’arte di– spiega l’ingegnere –. La trattazione è volutamente semplificata, ricca di esempi, immagini e tabelle: si vuole agevolare la comprensione e la messa in pratica delle prescrizioni delle norme che devono essere applicate, sia in fase di progettazione ed esecuzione, sia durante la gestione degli, compresi gli aspetti di verifica e di manutenzione".