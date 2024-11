Gaeta.it - Forza Italia lancia un tour ascolto in Calabria: venti eventi per valorizzare il territorio

Facebook WhatsAppTwitterha avviato un’importante iniziativa itinerante, “Radici, Perché“, che mira a coinvolgere cittadini e amministratori in un dialogo diretto sulle necessità locali. L’iniziativa prevedetappe tra comuni, borghi e zone montane della regione, in un momento cruciale in cui è fondamentale recuperare il legame tra politica e. L’obbiettivo è quello di raccogliere le esigenze di chi vive quotidianamente le sfide delle varie realtà regionali.Ildi: programmazione e obiettiviL’iniziativa, presentata dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro a Lamezia Terme, prenderà il via il 16 novembre da Rosarno per concludersi il 16 dicembre a San Floro. Diversi incontri si svolgeranno in piccoli comuni, aree montane e costiere, coinvolgendo non solo gli amministratori locali, ma anche i cittadini.