Gaeta.it - Emergenze fitosanitarie in Italia: serve innovazione per un’agricoltura sostenibile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’agricolturana si trova a dover affrontare più di venti, un quadro reso ancor più complesso da normative sempre più severe e dai drammatici effetti del cambiamento climatico. In questo contesto, è fondamentale promuovere e garantire l’accesso alle soluzioni innovative disponibili, necessarie per sviluppare colture in grado di resistere meglio agli stress biotici e abiotici. Queste tematiche sono state al centro dell’incontro “: risposte biotecnologiche nel contesto normativo e climatico”, tenutosi a Rimini durante la fiera Ecomondo e organizzato dal coordinamento Cibo per la Mente, composto da 18 associazioni della filiera agroalimentarena.Dialogo tra esperti e agricoltoriAll’evento hanno partecipato importanti figure del settore come il Senatore Bartolomeo Amidei, che è anche membro della Commissione Agricoltura e presidente dell’Intergruppo parlamentare “Made in Italy e”, e Luca Casoli, direttore dei Consorzi Fitosanitari delle province di Modena e Reggio Emilia.