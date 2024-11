Ilfogliettone.it - Effetto Trump sulla Cop 29: gli Stati Uniti e il possibile ritiro dall’Accordo sul clima di Parigi

Leggi l'articolo completo su Ilfogliettone.it

Con l'apertura della 29esima conferenza delle Nazioni Unite sul(COP29) a Baku, in Azerbaigian, le preoccupazioni suldeglidall'Accordo disono al centro del dibattito. La recente vittoria di Donaldalle elezioni ha riacceso timori diffusi tra i partecipanti, molti dei quali temono che glipossano nuovamente allontanarsi dagli impegni presi per combattere il cambiamentotico.ha già espresso in passato la sua intenzione di considerare l'accordo come un "disastro totale", e la sua amministrazione ha formalizzato ilnel 2020, un passo che ha avuto ripercussioni significative a livello globale.Assenze di leader e impattiNonostante l'importanza dell'evento, molti leader europei non saranno presenti a Baku. Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno deciso di non partecipare, così come il presidente brasiliano Lula, che sarà ospite della COP30 del prossimo anno.