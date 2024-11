Ilfattoquotidiano.it - “Non ce la faccio, ho già chiamato tutti”, poi la frase misteriosa censurata dalla regia: così Enzo Paolo Truchi vuole lasciare il Grande Fratello

Aveva già manifestato la sua volontà di abbandonare il programma, ma questa volta sembra intenzionato a farlo davvero.Turchiil. “Non ce la”, ha confessato a Pamela Petrarolo lo scorso 7 novembre, affermando di aver già contattato la produzione e gli autori per metterli al corrente delle sue difficoltà. Un argomento che aveva già trattato, circa una settimana fa, anche con Luca Calvani: “Io sto bene quandoqueste cose (lavoro nel mondo della danza, ndr) – aveva sottolineato il coreografo –. Non sopporto più la banalità, devo stare con persone migliori di me, che hanno da raccontare, altrimenti diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse”. Attorno alla figura di Turchi rimane, però, un mistero che ha allarmato i fan.