Sport.quotidiano.net - Motociclismo. Niccolò Mannini, 16 anni, correrà per la TM di Pesaro

Pilota ufficiale: è la formuletta magica che nelfa la differenza e che segna il passaggio all’attività professionistica. Essere ingaggiati da una casa è infatti il riconoscimento di un bagaglio di doti e di qualità non ordinarie.(nella foto), 16, senese, chiamato dalla TM dia far parte della squadra che nel 2025 sarà al via degli Internazionali d’Italia, del campionato europeo cl. 125 e dei tricolori, vive questo momento come un sogno ma mostra anche una sorprendente maturità. "Sono contentissimo - commenta mentre è in viaggio verso il salone internazionale della moto di Milano -, mi entusiasma l’abbinamento con una moto italiana per disputare il campionato europeo con un mezzo completamente nuovo, la MX 125. L’ho provata - racconta-, va veramente forte, la ciclistica sembra perfetta, ci sono tutti i presupposti per una stagione di primo piano".