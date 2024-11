Tvpertutti.it - La Talpa, Ludovica Frasca opinionista dopo eliminazione: parla Diletta Leotta

Sabato 9 novembre 2024,ha fatto ritorno a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, perre della sua esperienza alla guida de La, delle sfide affrontate e del supporto della sua famiglia. L'intervista ha messo in luce non solo la professionalità della conduttrice, ma anche il suo legame profondo con i propri affetti e il desiderio di superare i pregiudizi legati alla sua immagine.La, è tornato in onda sulla rete ammiraglia del Biscioneuna lunga pausa, e questa nuova edizione è condotta proprio da. L'attesa per il ritorno del programma era alta. Al debutto ha registrato più telespettatori rispetto all'attuale edizione del Grande Fratello ma ha fatto flop in share. La conduttrice ha rivelato che Laandrà eccezionalmente in onda lunedì 12 novembre 2024, e ha svelato un piccolo spoiler:saràde Laessere stata eliminata alla prima puntata.