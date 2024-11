Sport.quotidiano.net - La polemica. Sulla trasferta vietata protestano sindaco e Rbr

Divano e cellulare anzichédi mezz’ora e partita da seguire live, alla Vitifrigo Arena. Doccia gelata, ieri, per i tifosi di Rinascita Basket Rimini, che non potranno seguire la squadra al gran derby di domani a Pesaro. La Prefettura di Pesaro e Urbino, infatti, ha disposto la vendita dei tagliandi per tutti i settori ai soli residenti nella provincia pesarese. Una decisione che era nell’aria da mercoledì sera, ma che fin dalle prime battute non ha mancato di creare malumori, poi anche rabbia e infine rassegnazione. Sarebbe stato un esodo vero e proprio, con centinaia di riminesi a ritrovare una sfida persa nella notte dei tempi. La curva biancorossa, il ‘Barrio’, aveva già organizzato il viaggio collettivo in treno. E invece no. Duro il, Jamil Sadegholvaad, che già nella giornata di giovedì aveva lanciato un appello per una decisione diversa.