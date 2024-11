Biccy.it - Jessica e MariaVittoria malignano su Shaila: “Ecco perché è diventata amica di Federica”

Morlacci eMinghetti al Grande Fratello non sono mai state grandi amiche diGatta. Anzi. A loro non è piaciuto come l’ex Velina di Striscia la Notizia ha giocato con Javier Martinez, non è piaciuto che ha fatto insinuazioni su Lorenzo Spolverato usando termini omofobi (accusa che lei però ha smentito) e non gli è piaciuto neanche quando ha usato un termine sessista per appellare Amanda. Quandoè tornata dalla Spagna dopo l’esperienza al Gran Hermano,ha addirittura sbottato: “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid“.Il rapporto fra le tre non si è mai disteso e proprio oggi circola online un video in cui si vedonomalignare sull’amicizia nata all’improvviso fraPetagna, la nuova concorrente.