Formazioni ufficiali Real Madrid-Osasuna Liga 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valida per la tredicesima giornata della. Appena tre punti separano in classifica le due squadre, che arrivano al match del Bernabeu in momenti di forma ben differenti. Ciononostante, la squadra di Ancelotti scenderà in campo con i favori del pronostico, forte di 14 vittorie negli ultimi 17 confronti contro gli avversari. C’è da dire che Mbappé e compagni devono darsi una scossa per invertire il trend dopo le batoste contro Barcellona e Milan. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.