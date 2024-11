Lanazione.it - Beko, la fumata è nera: sciopero: "Nessuna tutela per 299 lavoratori"

Il giorno dopo l’incontro deludente al ministero delle Imprese e del Made in Italy, la preoccupazione per il destino dello stabilimento senese diè se possibile ancora maggiore. Nell’incontro con il ministro Urso i rappresentanti dell’azienda non hanno mai apertamente pronunciato la parola "chiusura", ma senza girarci troppo intorno - dopo un’indigestione di cassa integrazione che dura ormai da troppo tempo - il timore dei sindacati è quello, con il conseguente rischio per 299del sito ex Whirlpool (oltre a quelli di Comunanza, Ascoli Piceno, e Cassinetta, Varese). Per questo è stato indetto unonazionale di quattro ore per lunedì, che prevederà anche assemblee davanti ai cancelli all’inizio dei due turni: dalle 5,55 alle 7,55 e dalle 15,15 alle 17,15, con le altre due ore di astensione dal lavoro alla fine di ogni turno.