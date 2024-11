Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi anticipazioni day time: nuova sfida per ballerini e cantanti | Spoiler

Negli studi Mediaset è stata registrata una puntata speciale didiDeche andrà molto probabilmente in onda durante il day. Non si tratta di una registrazione per la consueta puntata domenicale, ma di qualcosa in più, che potremo veder spalmato nell’arco della settimana, nella fascia pomeridiana, subito dopo la fine di Uomini e Donne. Ecco cosa accadrà nella scuola più spiata d’Italia, grazie alle nostrediDe: Teodora messa alla prova da DeborahIeri sera, venerdì 8 novembre 2024, negli studi didiDesi è registrato uno speciale day. Cosa vedremo? Possiamo anticiparvi che la ballerina Teodora verrà fortemente messa alla prova dalla sua insegnante Deborah. Come?Ebbene lamaestra di danza della scuola di24, siccome Teodora non si sente a suo agio ad esibirsi con il pubblico e da il meglio di sé quando è in sala piuttosto che quando è in studio, ha deciso di sottoporla ad una terapia ad urto.