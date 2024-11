Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 9 novembre 2024: Pesci supportato dalle stelle

L'diFox del 9nasce sotto la Luna in Acquario, destinata a influenzare l'andamento giornaliero di tutti i segno zodiacali. Eccoci giunti nel fine settimana, dove solitamente sono riposte mille aspettative. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 9, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete prevede qualche tocco di tensione in amore. Niente panico: non è una giornata completamente critica, però i ripensamenti ti tormenteranno. Toro - L'diFox del Toro invita a fare attenzione nelle faccende pratiche e in quelle finanziarie. Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, potrai fare affidamento sul supporto di Venere.