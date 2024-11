Thesocialpost.it - Mostro di Firenze, arriva il gioco da tavolo. Il legale dei familiari delle vittime: “Deplorevole”

Ilin scatola “Merendopoli” si presenta con un claim provocatorio: “Rivivete insieme ai vostri amici la vicenda giudiziaria che ha sconvolto l’Italia per quasi 20 anni e mai del tutto risolta. Aggiudicatevi le piazzole, sistemate i vostri appostamenti, evitate di pagare troppe spese legali e danni morali, ma soprattutto state lontani dal carcere di Sollicciano.” Ispirato ai processi contro Pietro Pacciani e i cosiddetti “compagni di merende” legati ai crimini deldi, ilha suscitato critiche, soprattutto da parte di Vieri Adriani, avvocato di parte civile per i parentifrancesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, uccisi nel 1985.Leggi anche: Sicilia, attirato con la promessa di un lavoro: 25enne rapito a scopo di estorsioneLa reazione deiAdriani ha duramente commentato la trovata, definendola “” e sottolineando che si tratta di una “strage in cui sono morte 16 persone in circostanze orrende”.