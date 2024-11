Justcalcio.com - La leggenda del Manchester United Roy Keane rivela il piano di uscita a sorpresa degli esperti di Sky Sports

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Royhato i suoi piani dida esperto tra le affermazioni che è pronto a rinunciare ai suoi ruoli nel mondo dei media.– classificato al n.6 in QuattroQuattroDue lista dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi – ha lavorato con Skye ITV Sport sin dal suo ritiro nel 2006, ma da allora ha lasciato intendere che sta considerando un futuro lontano dal calcio.L’ex centrocampista delè stato aggredito mentre si trovava all’Emirates Stadium, con Micah Richards costretto a intervenire per aiutare il duro irlandese.Roydi essere tentato di trasferirsi in Svizzera nel tentativo di allontanarsi dai suoi doveri di espertoRoydice che gli piace il suono della Svizzera (Credito immagine: Getty Images)Durante la sua visita a Torino come parte del The Overlap On Tour,ha ammesso: “Nei prossimi due anni, credo che mi trasferirò all’estero.