Ispanici giovani e rurali | ecco l’America che ha virato a destra e ha scelto Donald Trump – I dati

Assodata la vittoria dinella corsa per la Casa Bianca, rimane da capire chi lo abbia votato come 47esimo presidente degli Stati Uniti. I, anche se ancora provvisori, parlano chiaro: l’elettore tipo del tycoon è il maschio bianco cristiano over 45 che abita nelle regionidel suo Stato. Fin qui, nessuna sorpresa. Ma spulciando tutti i numeri degli exit poll, forniti dal centro Edison Research ad alcune tra le principali testate americane, diventa chiaro che dietro il trionfo disi nascondono altre verità. A partire dal limitato impatto del fantomatico gender gap tra voto maschile e femminile. La vittoria schiacciante – in America parlerebbero di landslide win, frana vincente – è anche figlia del sostegno dei piùe degli elettori “a bassa frequenza”. Così come di una strategia azzeccata nei confronti degli indecisi e della maggior parte delle comunità etniche minoritarie.