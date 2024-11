Zonawrestling.net - Il nuovo modo di produrre il wrestling in WWE

Crown Jewel in terra araba è agli archivi, con i suoi match e le sue rivalità. Ora l’intero internet è impegnato a fare le pulci alle contese viste, e ad effettuare disamine “chirurgiche” alle scelte narrative adottate durante il PLE tenuto in Riad, lo scorso 2 Novembre. Qui, soprassediamo per una volta ai giudizi di valore, e tentiamo di capire, più che cosa abbiamo visto, il perché lo abbiamo visto. Il PLE è stato godibile, un pelino meno divertente degli scorsi, ma comunque uno show gradevole. Alcuni risultati mi hanno stupito, alcuni match mi hanno esaltato, altri invece non molto. Un plauso all’impegno generale, e alla voglia di esibirsi al massimo di ogni atleta coinvolto. Ma ciò che traspare, più di ogni altra cosa, è la voglia della WWE di rendere “serio” tutto ciò che fa. E questo non può che essere un bene per ilin generale.