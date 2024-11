Oasport.it - Milano-Porto oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Debutto casalingo per la Numiaincontro le non irresistibili, almeno sulla carta, lusitane delci vuole riprovare, dopo la sconfitta in finale contro Conegliano dello scorso anno, ma ha bisogno di ritrovare tutte le sue giocatrici, da Paola Egonu che pare abbia ripreso ad allenarsi nonostante le voci sul suo addio fino a Elena Pietrini che sta riprendendosi dopo l’intervento della scorsa estate e vorrà dire la sua quando la manifestazione entrerà nel vivo. Nonostante queste assenze, la Numia nella prima parte di stagione ha trovato il modo per essere protagonista, seppure con qualche sussulto nelle ultime settimane (l’influenza che ha colpito Cazaute ha sicuramente minato qualche certezza costruita con fatica dalle lombarde nel primo scorcio di annata).