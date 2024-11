Liberoquotidiano.it - "La mia ultima esibizione": Lewis Hamilton, il messaggio che spaventa la Ferrari

Un weekend disastroso, chiuso con un 11° e 10° posto tra Sprint e gara normale. E pensare chenon vedesse l'ora di scendere in pista in Brasile, sulla pista di Interlagos, dove ha commosso tutti alla guida della McLaren 1990 con la quale Ayrton Senna si prese il secondo titolo della carriera (dei tre totali). Il britannico di Stevenage non vede l'ora di chiudere la stagione, concentrato quale è sulla nuova esperienza con la, team nel quale probabilmente chiuderà la sua carriera fatta di sette titoli: “È stato un weekend disastroso, ragazzi — ha detto via radio — È la macchina peggiore che abbia mai avuto. Grazie per aver continuato a provarci, ottimo lavoro da parte dei ragazzi al pit-stop". Poi una frase che risuona quasi come un'apertura alla possibilità di chiudere in anticipo la sua esperienza in Mercedes, con buona pace dei 3 ultimi Gran Premi: "Se questa è l'volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma vi sono grato".