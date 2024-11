Gaeta.it - Juventus, i risultati sportivi ed economici della scorsa stagione: analisi e commento

Facebook WhatsAppTwitter L’Assemblea degli azionistiha messo in luce ie le performance economiche. L’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha illustrato i traguardi raggiunti dalla squadra, sottolineando sia i successi sul campo che le difficoltà finanziarie. La riunione ha visto anche il debutto di Giorgio Chiellini nel suo nuovo ruolo dirigenziale, e il club sta puntando a un futuro migliore nella gestione economica e sportiva.Successie prospettive futureLaprecedente ha visto laconquistare tre trofei: un titolo per la squadra femminile, la Coppa Italia per la squadra maschile e un riconoscimento per il settore paralimpico. Questi successi hanno rappresentato un segnale positivo per il club, contribuendo a una qualificazione alla Champions League e al Mondiale per Club.