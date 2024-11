Ilnapolista.it - Tutti pazzi per Gyokeres: lo Sporting chiede 75-85 milioni. Chelsea, Arsenal e United interessati (Times)

per Viktor, l’attaccante delloLisbona che ieri ha segnato una tripletta contro il Manchester City. Lo svedese, che fino a due anni fa giocava in Championship al Coventry City (serie B inglese), potrebbe liberarsi la prossima estate per 63di sterline (circa 75di euro). Lo scrive ilnei radar die ManchesterSono stati informati i club di Premier League, riporta il quotidiano britannico. Manchestersono. Ha una clausola rescissoria di 100nel suo contratto, che scade nel 2028; ma lopotrebbe lasciarlo partire anche per una cifra inferiore, accettando tra i 75 e gli 85per lui. Era arrivato dal Coventry per 20di sterline (24di euro).